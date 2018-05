Bundespräsident Steinmeier wird Ehrendoktor im Libanon. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Libanon zur Aussöhnung und Überwindung der Gewalt im Nahen Osten aufgerufen. "Für mich liegt der Weg in eine gute Zukunft gerade nicht in Zuspitzung und Polarisierung", sagte Steinmeier in der Universität von Beirut.



Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern belaste die gesamte Region, sagte Steinmeier. Notwendig seien Toleranz, Vermittlung und Ausgleich von Interessen. Steinmeier erhielt von der Universität die Ehrendoktorwürde.