SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Quelle: Oliver Berg/dpa

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat auf dem Parteitag in Bonn leidenschaftlich für Koalitionsverhandlungen mit der Union plädiert. Gleichzeitig warnte sie vor einem Einbruch ihrer Partei bei einer Neuwahl.



Die Bürger würden der SPD einen Vogel zeigen und sagen, sie hätte doch das meiste durchsetzen können, wenn die SPD dann mit dem Sondierungsergebnis in eine Neuwahl ziehe, rief Nahles. "Das ist Blödsinn, verdammt noch mal", so Nahles, deren Auftritt mit großem Beifall quittiert wurde.