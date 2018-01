Der Prozess habe nicht belegen können, dass Beate Zschäpe an einem der Tatorte war, so ZDF-Rechtsexperte Joachim Pohl. Sie selbst habe im Prozess gesagt, sie habe von den Morden von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gewusste und gehört, aber immer nur im Nachhinein. "Die Bundesanwaltschaft hat ihr ein rechtliches Konstrukt geschaffen, indem sie sagt, Beate Zschäpe als Teil des Trios ist quasi trotzdem Mittäterin gewesen, weil sie weite Teile des Plans mitgedeckt hat", so Pohl. Insofern erwartet Pohl, dass die Bundesanwaltschaft am Ende ihres Plädoyers eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mittäterschaft bei den Morden fordert.