Basay-Yildiz: Meine Mandanten haben größte Probleme damit, dass Bundesanwalt Herbert Diemer bereits in den einleitenden Worten seines Plädoyers deutlich gemacht hat, dass es keine Anhaltspunkte für eine staatliche Mitverantwortung gebe. Eine solche Argumentation ist für uns nicht nachvollziehbar. In den vergangenen fast 400 Verhandlungstagen wurde immer wieder aufs Neue deutlich, dass überhaupt nur deshalb weiter gemordet werden konnte, weil nicht in die richtige Richtung ermittelt wurde.