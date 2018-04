Bundesbildungsministerin Anja Karliczek im Bundestag. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat in ihrer Antrittsrede die gesellschaftliche Rolle der Bildung betont. Die Koalition wolle eine neue Dynamik und einen neuen Zusammenhalt für Deutschland, sagte Karliczek. "Mit einer Offensive für digitale Bildung und Forschung will ich meinen Beitrag dazu leisten", sagte sie.



Bildung und Forschung hätten Priorität, sagte sie. Dies zeige sich schon daran, dass der Haushalt ihres Hauses mit 17,6 Milliarden Euro der viertgrößte in der Regierung sei.