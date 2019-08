Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke will Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) das Waffenrecht verschärfen. Bereits die Mitgliedschaft in einer extremistischen Gruppe oder Partei solle ausreichen, um eine Waffenerlaubnis zu verweigern, sagte sie dem "Spiegel".



Zudem sollten Waffenbehörden künftig eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz stellen müssen, bevor sie eine Erlaubnis erteilten. Viele Kommunalpolitiker überlegten, ob sie sich überhaupt noch engagieren sollten.