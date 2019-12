Ein Retourenaufkleber.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild/Archiv

Die Bundesregierung will die Vernichtung von unbenutzten und an Händler zurückgeschickten Waren erschweren. Man habe deshalb eine Obhutspflicht auf den Weg gebracht, wie der Sprecher von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte. Es liefen jedoch noch Abstimmungen innerhalb der Regierung.



Eine Obhutspflicht soll Händler dazu anhalten, die Produktion stärker an der Nachfrage auszurichten. Transport und Aufbewahrung neuer Waren soll so gestaltet werden, dass Produkte länger nutzbar bleiben.