EU-Behörde für Arbeitsbedingungen geplant. Symbolbild Quelle: Alexander Heinl/dpa

Die EU-Kommission hat sich nach einem Medienbericht für die Gründung einer "Europäischen Arbeitsbehörde" schon im kommenden Jahr ausgesprochen. Am Dienstag werde die Kommission einen entsprechenden Gesetzesvorschlag machen, berichtete die "Welt am Sonntag".



Ziel sei es, dass Arbeiter überall in der EU denselben Lohn für dieselbe Arbeit an einem Ort erhalten. Es gehe darum, faire Bedingungen im Binnenmarkt durchzusetzen. Die neue Behörde soll den Status einer EU-Agentur erhalten.