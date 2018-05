In das Erasmus-Programm soll viel Geld fließen. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Im kommenden Jahrzehnt sollen drei Mal so viele junge Menschen am EU-Austauschprogramm Erasmus teilnehmen können wie heute. Die EU-Kommission schlug vor, Erasmus von 2021 bis Ende 2027 mit rund 30 Milliarden Euro auszustatten.



Damit könnten bis zu zwölf Millionen junge Menschen unterstützt werden, die gerne eine Zeit lang in einem anderen EU-Land studieren oder arbeiten möchten. Seit dem Start 1987 haben mehr als neun Millionen junge Menschen am Programm teilgenommen.