Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Um die Qualität der Kinderbetreuung in Kitas zu verbessern, will die Bundesregierung bis 2021 den Ländern 3,5 Milliarden Euro bereitstellen. Das sogenannte Gute-Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) soll unter anderem dazu beitragen, dass Eltern weniger Gebühren zahlen müssen, die Betreuungsschlüssel verbessert und Erzieher besser qualifiziert werden.



Vor der Sommerpause soll das Kabinett das Vorhaben auf den Weg bringen. Zu Jahresbeginn 2019 soll es in Kraft treten.