Wo soll das Geld für die Grundrente herkommen?

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die große Koalition will die Grundrente sowie die geplanten Freibeträge in der Grundsicherung und beim Wohngeld über Steuern finanzieren. Dazu werde der Bundeszuschuss zur allgemeinen Rentenversicherung erhöht, heißt es im Beschluss zur Grundrente. Außerdem werde die im Koalitionsvertrag vereinbarte Finanztransaktionssteuer eingeführt.



Zudem will die Koalition die betriebliche Altersversorgung bei Geringverdienern stärker fördern und der steuerfreie Höchstbetrag bei Mitarbeiter-Kapitalbeteiligungen soll steigen.