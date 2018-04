Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Quelle: Christophe Gateau/dpa

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich in der Debatte um Feinstaub für Erleichterungen im öffentlichen Nahverkehr ausgesprochen und steht Gratis-Angeboten offen gegenüber. Alles, was dazu führe, den ÖPNV zu einer Alternative zum Auto zu machen, müsse gefördert werden, sagte sie in Berlin.



Es könnte sinnvoll sein, "phasenweise" einen kostenlosen Nahverkehr zu haben oder ihn preisgünstiger anzubieten. Auch einfachere Wege, an Tickets zu kommen, hält Schulze für wichtig.