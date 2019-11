Am Mittwochmorgen macht das Wirtschaftsministerium ernst. Und verschickt einen Gesetzentwurf zwecks Abstimmung an die anderen Ressorts, der auf Wunsch des Ministeriums am besten schon in der kommenden Woche vom Kabinett verabschiedet werden soll. Es ist ein 167 Seiten starker Entwurf, der auch dem ZDF vorliegt.



Und der sich eigentlich mit einer Energie der Vergangenheit beschäftigen soll: dem Ausstieg aus der Kohle. Doch gleichzeitig würde durch die geplanten Gesetzesänderungen ein möglicher Kohle-Ersatz, die Windenergie, massiv behindert.