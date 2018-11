Bisher nicht in die Gipfelerklärung geschafft hat es der Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez für "geschlossene Zentren" in der EU. Sie sollen mit EU-Mitteln betrieben werden, die rasche Prüfung von Asylanträgen erlauben und die Weiterreise der Migranten verhindern. Entstehen sollen sie in den Hauptankunftsländern. Italien protestierte deshalb heftig. Innenminister Matteo Salvini warf Macron "Arroganz" vor. Dieser wolle Italien "für ein paar Euro Trinkgeld" in ein "Flüchtlingslager für ganz Europa" verwandeln.