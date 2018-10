Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht beim Streit um Diesel-Fahrverbote auch die Städte in der Pflicht. "Wir brauchen auch in der Verantwortung vor Ort moderne Luftreinhaltepläne", sagte er in Berlin.



Die Pläne der Städte müssten die im Milliarden-Programm "Saubere Luft" geförderten Maßnahmen abbilden - etwa die Umrüstung von Bussen und Kommunalfahrzeugen. Der Bund habe ein "umfassendes Paket geschnürt" und investiere viel in die Sicherung von Mobilität und sauberer Luft.