Eine Straßenbahn hält auf der Einkaufsmeile in Mannheim. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase in deutschen Kommunen wollen fünf "Modellstädte" ihren Nahverkehr mit Bussen und Bahnen attraktiver machen - und Autofahrer zum Umsteigen bewegen.



Die Oberbürgermeister aus Bonn und Essen in NRW sowie aus Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg stellen dazu heute in Berlin Projekte vor. Sie werden vom Verkehrs- und vom Umweltministerium gefördert. Der Bund will den fünf Städten bis 2020 insgesamt 130 Millionen Euro zur Verfügung stellen.