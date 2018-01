In einem Schweriner Plattenbau wurden Wohnungen durchsucht Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Im Zuge der Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Schwerin hat die Polizei Wohnungen in Schwerin und in Hamburg durchsucht. Nach Angaben eines Polizeisprechers deuten die sichergestellten Utensilien auf den geplanten Bau eines Sprengsatzes mit großer Wirkung hin. Hinweise auf einen konkreten Anschlagsort gab es wohl nicht.



Spezialkräfte hatten den Verdächtigen in einem Plattenbau im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf festgenommen, in dem zahlreiche Flüchtlinge untergebracht sind.