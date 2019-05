Kampfpanzer der Bundeswehr. Archivbild

Quelle: Philipp Schulze/dpa

Die USA verlangen von den EU-Staaten die Überarbeitung von Plänen zum Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion und drohen für den Fall einer Verweigerung Konsequenzen an.



Diese Regelungen könnten eine Beteiligung von US-Unternehmen an Rüstungsprojekten erheblich erschweren oder ausschließen, beschwerten sich die USA in einem Brief an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Das verstoße gegen die Selbstverpflichtung der EU, Nato-Verbündete bei Verteidigungsinitiativen zu beteiligen.