"Ich habe kein Verständnis dafür, wenn Gurken in Folien eingeschweißt, Obst und Gemüse in Kunststoffschalen abgepackt, immer mehr Wurst und Käse in Verpackungen vorportioniert und Mehrwegflaschen in den Regalen nicht zu finden sind", erklärte die Ministerin nach dem Treffen. Denn es gebe "reichlich Alternativen: wiederverwendbare Verpackungen für Käse und Wurst, Mehrwegnetze für Obst und Gemüse, Mehrwegflaschen, Nachfüllbeutel für Spül- und Waschmittel." Sie erwarte nun vom Handel und den Herstellern, "dass sie sich dazu verpflichten, diese Alternativen flächendeckend einzusetzen".