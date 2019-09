Der Deutsche Wald ist zum Patienten geworden. Archivbild.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Angesichts von drastischen Schäden durch Trockenheit und Schädlinge sollen die deutschen Wälder Nothilfen bekommen. Agrarministerin Klöckner will heute bei einem "Nationalen Waldgipfel" Pläne für koordinierte Maßnahmen vorstellen, die den Wald auch besser gegen den Klimawandel wappnen sollen.



Dabei geht es unter anderem um Aufforstungen. Der Bund will eine halbe Milliarde Euro zusätzlich bereitstellen, dazu kommen Beiträge der Länder. Rund 170 Organisationen nehmen an dem Gipfel teil.