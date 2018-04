Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) rechnet damit, dass Hartz-IV-Empfänger auch Anfang nächsten Jahres wieder etwas mehr Geld bekommen. "Die Regelsätze müssen das Existenzminimum abdecken und ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe ermöglichen", sagte Heil der "Rheinischen Post". Er erwarte, dass es zum 1. Januar 2019 zu Erhöhungen komme.



"Genauer angucken will ich mir die Frage von besonderen Bedarfen, wenn etwa eine kaputte Waschmaschine ersetzt werden muss", kündigte Heil an.