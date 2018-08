Von der Leyen plant mit mehr Soldaten in Afganistan. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) plant eine deutliche Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Künftig sollen sich bis zu 1.300 deutsche Soldaten an der Ausbildungsmission der NATO beteiligen.



Das sind rund ein Drittel mehr als aktuell. Grund für die Planungen von der Leyens sind das Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban und die Ausbreitung der Terrormiliz IS in Afghanistan. 56 Bundeswehr-Soldaten sind in Afghanistan seit 2002 ums Leben gekommen.