Bundesfamilienministerin Giffey im Bundestag. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die neue Familienministerin Franziska Giffey will soziale Berufe vom Erzieher bis zur Altenpflegerin mit besserer Ausbildung und Bezahlung sowie besseren Arbeitsbedingungen aufwerten. Das sei auch ein Weg zur Gleichstellung von Frauen, sagte die SPD-Politikerin im Bundestag.



In den sozialen Berufen arbeiteten 5,7 Millionen Menschen in Deutschland, und 80 Prozent seien Frauen. Giffey kündigte an, das Patenschaftsprogramm "Menschen stärken Menschen" für alle Bedürftigen zu öffnen.