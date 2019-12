Gasleitungen für Nord Stream 2.

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa

Russland will auch nach der Inbetriebnahme der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 weiter Erdgas durch die Ukraine leiten. Mit Blick auf die geplante Fertigstellung Ende des Jahres sagte Präsident Wladimir Putin bei einem Gespräch mit deutschen Topmanagern am Freitag in Sotschi am Schwarzen Meer: "Das soll keineswegs bedeuten, dass Russland den Transit durch die Ukraine stoppen will."



Die deutsch-russische Ostseepipeline sei ein Projekt der Wirtschaft, betonte der Kremlchef.