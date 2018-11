Check-In an einem Ryanair-Schalter. Archivbild Quelle: Clara Margais/dpa

Die italienische Kartellbehörde hat die Billigflieger Ryanair und Wizz Air daran gehindert, von diesem Donnerstag an neue Gebühren für Handgepäck einzuführen. Handgepäck sei ein "wesentlicher Bestandteil" im Luftverkehr, teilte die Behörde mit.



Müsse der Reisende dafür extra zahlen, verzerre das nicht nur den realen Preis für die Flugreise, sondern führe den Verbraucher auch in die Irre. Die neuen Gepäckrichtlinien der beiden Billigflieger sollten auch in Deutschland in Kraft treten.