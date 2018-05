Die Große Koalition könnte einen "Schienenpakt" bringen. Archiv Quelle: Franziska Kraufmann/dpa

Union und SPD wollen im Fall einer gemeinsamen Regierung die Transporte auf der Schiene deutlich ausbauen. Mit einem "Schienenpakt" von Politik und Wirtschaft sollten bis 2030 doppelt so viele Bahnkunden gewonnen und mehr Güter in Zügen transportiert werden, heißt es in einem Zwischenstand der Koalitionsverhandlungen.



Die Verkehrs-Unterhändler betonen, bei der Bahn stehe "nicht die Maximierung des Gewinns, sondern eine sinnvolle Maximierung der Verkehre auf der Schiene im Vordergrund".