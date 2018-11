Die Infrastruktur soll verbessert werden. Quelle: Armin Weigel/dpa

Die Pläne der Regierung für eine Verbesserung von Infrastruktur und Lebensqualität in "abgehängten Regionen" sind aus Sicht der Opposition zu nebulös und vage. Die AfD warf der Regierung in der Bundestagsdebatte vor, sie benachteilige durch ihre industriefeindliche Politik Pendler im ländlichen Raum, die auf das Auto angewiesen seien.



Die Bundesregierung hat eine Kommission eingerichtet, die sich zum Ziel gesetzt hat, "gleichwertige Lebensverhältnisse" in Deutschland zu schaffen.