Baerbock will Frauen besser gegen Gewalt schützen. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat mehr Geld für den Schutz von Frauen gefordert. In Deutschland fehlten mindestens 4.000 Plätze in Frauenhäusern, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen an diesem Sonntag.



Das Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen schreibe vor, dass auf 7.500 Einwohner ein Schutzplatz komme. Deutschland müsse einen "Rechtsanspruch auf Schutz" schaffen, verlangte sie.