Darüber hinaus fordert Andreas Jelitto mehr Schmerztherapeuten in Deutschland: "Es gibt Regionen, da haben Sie relativ gute Chancen, einen Schmerztherapeuten zu finden. Es gibt aber auch schmerztherapeutische Wüsten." Der Grund: In Deutschland orientiert sich die so genannte "Bedarfsplanung" an Facharztbereichen. Das heißt: Nur für Fachärzte gibt es eine Mindestanzahl an Ärzten im Verhältnis zur Bevölkerung. Da Schmerzmedizin in Deutschland kein Facharztbereich ist, ist die Zahl der auf chronische Schmerzen spezialisierten Ärzte nicht vorgeschrieben.