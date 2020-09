Was in Deutschland nicht möglich ist, erlaubt unser Nachbarland Österreich. Dort ist es möglich anstatt einer Haftstrafe, mit einer Fußfessel zuhause zu sein. Diese Strafvariante gibt es seit 2010. Täter mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Monaten können diese mit Fußfessel in den eigenen vier Wänden absitzen. Voraussetzung ist, dass sie einer Beschäftigung nachgehen. Die Resonanz ist positiv. Die Rückfallrate ist gering. Das liegt vor allem daran, dass die Straftäter nicht aus ihrem Umfeld gerissen werden und so etwas wie Alltag erleben.