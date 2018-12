In asiatischen Ländern hat sich ein regelrechter Voluntourismus-Markt entwickelt mit zum Teil skrupellosen Methoden: Manchmal werden Kinder als angebliche "Waisen" in Heime gesteckt, damit zahlende Freiwillige ihnen Englischunterricht geben können. Weitere Negativauswirkungen kennt Antje Monshausen, Voluntourismus- Expertin bei "Brot für die Welt". Sie betrifft vor allem Länder mit hoher Arbeitslosigkeit: "Es ist eine riesige Herausforderung, dass es eine Konkurrenz gibt zwischen Arbeitskräften vor Ort, die eine Anstellung suchen und Freiwilligen, die kostenfrei Dienste anbieten." In Guatemala hat sie selbst erlebt, wie Volunteers bei der Ernte geholfen haben und an der Straße Tagelöhner standen und Arbeit suchten.