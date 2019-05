Ohne Hand Schlagzeug spielen: Nicolas Huchet mit seiner selbst entwickelten Prothese.

Quelle: ZDF/Paul Pflüger

Heute, mit 35, besitzt er viele Hände, jede für einen anderen Zweck: eine zum Schlagzeug spielen, eine zum Turnen, eine zum Autofahren… Und er wollte seine praktischen Ideen nicht für sich behalten. Deshalb gründete er in seiner Heimatstadt Rennes mit Gleichgesinnten die Non-profit-Organisation "My Human Kit", übersetzt etwa: Mein menschlicher Baukasten.



Hier wird getüftelt und gebastelt - an individuellen Lösungen für dieses oder jenes Problem, alltagstauglich und bezahlbar. Profis wie Ingenieure oder Programmierer arbeiten zusammen mit körperlich beeinträchtigen Menschen. Hier kann jeder Betroffene zum Beispiel seine eigene Prothese entwerfen und ausdrucken, und das für weniger als 1.000 Euro. "Das ist zum Beispiel die englische Hand", sagt Nicolas und zeigt auf ein blasses Modell, anschließend auf ein schwarz-gelbes. "Und das ist die japanische, die hat ein anderes Design. Wir sagen, die japanische Hand ist für Sushi. Bei der englischen Hand haben wir fünf Sensoren eingebaut. Das ist etwas Besonderes. Das heißt man kann alle fünf Finger steuern. Das ist wichtig, denn man kann so den Tee umrühren."