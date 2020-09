Irgendwann kümmert sich die die niederländische Kinderpsychologin Nienke Endenburg um das Mädchen. Sie hat auch die Idee, Tiere einzusetzen. Nach wenigen Tagen zeigt diese Therapie schon einen ersten Erfolg: Das Mädchen beginnt, mit einzelnen Tieren zu sprechen. Nach einigen Wochen spricht das Kind auch wieder mit anderen Menschen. "Es gibt viele ähnliche Fälle, in denen Tiere als eine Verbindung fungieren zwischen Menschen in extremen Belastungssituationen und der Außenwelt", sagt Endenburg. Es ist fast so, als könnten Tiere eine Brücke bauen, wo Patienten sonst nicht erreicht werden können.