ZDF: Es liegt aber nicht nur in den Händen der Verbraucher. Ein großes Problem gibt es auch in der Gastronomie. Wo kann United Against Waste etwas verändern?



Von Borstel: Nicht nur in der Gastronomie, auch in den Betriebsrestaurants, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Schulkantinen und der Hotellerie produzieren wir 3,4 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr in Deutschland. Als neutrale Plattform entwickeln die über 100 Mitglieder von United Against Waste Lösungen. Die erarbeiteten Maßnahmen helfen Betrieben, das Thema Lebensmittelverschwendung im Küchenalltag greifbarer zu machen. Gleichzeitig sorgt eine aktive Öffentlichkeitsarbeit dafür, den respektvollen Umgang mit der Ressource Lebensmittel weiter in den öffentlichen Fokus zu rücken.