Solch eine Stadt gibt es: in den Niederlanden. Ihr Name ist Houten, eine Gemeinde mit 50.000 Einwohnern in der Nähe von Utrecht. Die Kleinstadt wird häufig von Fachleuten besucht: Sie gilt international als Modell für ein Verkehrskonzept der Zukunft. Hier passiert wirklich alles mit dem Fahrrad, Autos sieht man nur selten: Die Stadt ist ganz auf Fahrradfahrer ausgerichtet, das Zentrum ist sogar komplett autofrei. In keiner Stadt der Welt werden so viele Wege mit dem Rad zurückgelegt wie hier.