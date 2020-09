Das sind Maßnahmen, die wirken: 2012, bevor "Via sicura" in Kraft getreten ist, starben in der Schweiz 339 Menschen bei Verkehrsunfällen. 2018 waren es nur noch 233 Tote - ein Rückgang um fast ein Drittel. In Deutschland ist im selben Zeitraum die Zahl der Verkehrstoten um gerade einmal zehn Prozent zurückgegangen.