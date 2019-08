Ein Lokführer im Führerstand. Archivbild

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Auch mit Quereinsteigern will die Deutsche Bahn gegen den Lokführermangel angehen. 2019 sollen allein in Nordrhein-Westfalen 220 Lokführer eingestellt werden - darunter etliche Quereinsteiger, die derzeit noch ausgebildet werden.



Die Quereinsteiger kämen aus allen Branchen vom Bäcker bis zum Kfz-Mechatroniker, sagte DB-Personalrecruiterin Julia Matthie. Während derzeit einige Unternehmen in anderen Branchen Arbeitsplätze abbauten, würden bei der Bahn viele neue Mitarbeiter benötigt.