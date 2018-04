Europa soll im Mai 2019 sein Parlament wählen. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament sollen vom 23. bis zum 26. Mai 2019 abgehalten werden. Darauf einigten sich Vertreter der Mitgliedstaaten. In Deutschland würde damit am Sonntag, den 26. Mai, gewählt werden.



Die letzte Europawahl hatte 2014 die EVP gewonnen, zu der CDU/CSU gehören. Die Sozialdemokraten wurden zweitstärkste Fraktion. Da der Brexit für März 2019 geplant ist, wird die nächste Europawahl wohl die erste sein, an der Großbritannien nicht mehr teilnehmen wird.