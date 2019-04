Koalitionsfraktionen wollen Meisterbrief stärken. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Die Koalitionsfraktionen wollen den Meisterbrief stärken und streben eine Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen an. Der Meisterbrief im Handwerk sei die "beste Garantie" für Qualitätsarbeit, Verbraucherschutz und Leistungsfähigkeit, heißt es in einem Papier eines Arbeitskreises von Union und SPD im Bundestag.



"Wir möchten, dass das Gesetz zum 1.1.2020 in Kraft treten kann", heißt es. Der Zentralverband des Handwerks dringt seit langem auf eine Rückkehr zur Meisterpflicht.