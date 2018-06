Bundespräsident Steinmeier (l) und Polens Präsident Duda. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Staatsoberhäupter Polens und Deutschlands wollen im kommenden Jahr gemeinsam an den 80. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs erinnern. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe dies vorgeschlagen, "wofür ich ihm sehr danke". Das teilte Polens Präsident Andrzej Duda mit.



Noch besprochen werde, an welchem Ort in Polen man dies tun könne, "der die Wichtigkeit dieses tragischen Ereignisses unterstreicht." Der Zweite Weltkrieg begann mit dem Überfall Deutschlands auf Polen.