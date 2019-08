Queen Elizabeth II. begrüßt Premier Boris Johnson. Archivbild

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. hat die von der Regierung beantragte vorübergehende Parlamentsschließung genehmigt. Das teilte der Kronrat (Privy Council) mit.



Demnach soll die laufende Sitzungsperiode des Parlaments frühestens am 9. und spätestens am 12. September unterbrochen werden. Ihre Tore öffnen sollen die Houses of Parliament dann erst wieder am 14. Oktober. Premierminister Johnson hatte angekündigt, die Sitzungsperiode zu unterbrechen, um sein neues Regierungsprogramm vorzustellen.