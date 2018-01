Die Arbeiterinnen pflücken die Blätter in Handarbeit. Einfache Hütten in unmittelbarer Nähe der Teegärten dienen den Arbeiterinnen und Arbeitern als Unterkunft. Wasserversorgung, Unterkünfte, Wiegestationen - das alles ist Eigentum der Teeplantagenbetreiber. Damit die Teeblätter mit beiden Händen gepflückt werden können, befestigen die Frauen den Erntekorb mit einfachen Bändern am Kopf. Unter mühsamen Bedingungen müssen sie so im Frühjahr acht Kilo Blätter am Tag pflücken, um auf ihren Tageslohn zu kommen. Das wird von den Zuständigen der Teeplantage genau kontrolliert. In der Hochsaison müssen sie sogar zwanzig Kilo am Tag zusammen bekommen.