Tatsächlich teilen sich Edeka, Lidl, Rewe und Aldi fast 85 Prozent des Lebensmittelmarktes in Deutschland. Kaum ein Produzent kommt an den "Big Four" vorbei, wenn er seine Waren verkaufen will. Die Folgen für die Ananas: Sie kostet in Deutschland gerade mal 1,90 Euro, weniger als ein Kilo heimischer Äpfel. Gleichzeitig verdienen die Supermärkte den Löwenanteil am internationalen Ananasgeschäft, wie eine Studie belegt.