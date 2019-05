Moderne Pestizide schädigen die Insekten schon in 100-fach geringerer Dosis als bei der Zulassung angegeben. Helmholtz-Institut für Umweltforschung UFZ in Leipzig

Mathias Lies vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung UFZ in Leipzig untersucht in kontrollierter Laborumgebung, welche Wirkungen Pestizide auf Äckern und Feldern haben. Seine Forschungsarbeit zeigt: "Moderne Pestizide schädigen die Insekten schon in 100-fach geringerer Dosis als bei der Zulassung angegeben." Die Grenzwerte gingen an der Realität vorbei, meint Lies. Er hofft, mit seinen Studien den Zulassungsbehörden eine Basis für neue, niedrigere Grenzwerte geben zu können. Und er baut auf die Verbraucher - denn ohne massiven Pestizideinsatz wird der Ertrag kleiner und das Agrarprodukt teurer.