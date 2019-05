Die Anbindehaltung gilt als die am wenigsten tierfreundliche und artgerechte Haltung von Rindern und anderen Tieren. Die Tiere sind dabei über Halsrahmen, Gurte oder Ketten um den Hals fixiert und stehen im sogenannten Anbindestand. Der Bewegungsspielraum der Tiere ist dadurch sehr stark eingeschränkt. Prinzipbedingt fallen Fress- und Liegeplatz räumlich zusammen, was dem natürlichem Verhalten von Rindern zuwiderläuft. Häufig fallen auch Exkremente der Tiere in diesen Bereich, so dass sich beim Liegen das Euter ständig in den Exkrementen befindet. Schmerzhafte Eutererkrankungen bleiben nicht aus.



Die Anbindehaltung wird nicht nur von Tierschützern strikt abgelehnt, sondern ist auch in der Milchwirtschaft umstritten. Nach der Landwirtschaftszählung des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2010 noch 27,4 Prozent der Milchkühe in Anbindeställen gehalten. In Laufställen lebten 71,9 Prozent der Milchkühe. Auf andere Haltungsverfahren entfielen 0,7 Prozent. Laut einer Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter hat sich in Deutschland die Anzahl der Milchbetriebe mit Anbindehaltung von 80.896 im Jahr 1995 auf 18.301 im Jahr 2013 reduziert.



