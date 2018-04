Gewinner der strengeren Düngeverordnung sind Gülletransportunternehmen. Denn: Ist die Ackerfläche zu klein, der Viehbestand in den Massenställen dagegen zu groß, muss die überschüssige Gülle an andere Bauern "verschoben" werden - so werden die Tierfäkalien also zur Handelsware. Bemerkenswert: Es zahlt nicht derjenige, der die Ware abnimmt, sondern derjenige, der sie abgibt. Und mit den deutschlandweiten Transporten nehmen auch die Gülle-Unfälle zu, wodurch das Grundwasser in Gefahr gerät.