Nicole Sartirani verkauft Tapas mit Insekten-Topping.

Nicole Sartirani in Berlin wundert das nicht. Wer an ihrem Marktstand steht, der bekommt nicht nur Tapas mit Insekten-Topping, sondern auch einen Crashkurs in Nachhaltigkeit. Die Tochter eines Kammerjägers betreibt einen Marktstand und ist überzeugt davon, dass Mehlwürmer & Co. auf unseren Speiseplan gehören. Denn die ökologischen Vorteile in der Humannahrung liegen auf der Hand. Warum das ausgerechnet Nutztieren verwehrt bleiben soll, kann sie nicht nachvollziehen.