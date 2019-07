Diese Antennen werden überall stehen - alle 50, 70, 100 Meter. Und da sie so nah dran und vielfältig sind, wird die Gesamtbelastung steigen. Wilfried Kühling, BUND

Wissenschaftler und Aktivisten warnen jedoch vor möglichen gesundheitlichen Folgen der elektromagnetischen Strahlen. Kürzere Wellen, Sendeanlagen an jeder Straßenecke – die Belastung wird in den nächsten Jahren eher zunehmen, befürchtet Professor Wilfried Kühling vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND): "Diese Antennen werden überall stehen - alle 50, 70, 100 Meter. Und da sie so nah dran und vielfältig sind, wird die Gesamtbelastung steigen."



Kühling glaubt: Jede Strahlung, ob vom Fernseher oder vom Router, hat Auswirkungen auf den menschlichen Körper. 5G werde da keine Ausnahme sein. Was genau die Mikrowellen im Körper auslösen, lasse sich noch nicht sagen, sagt Kühling. Zu neu seien die künftig eingesetzten Frequenzen von 26 und mehr Gigahertz.