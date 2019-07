Pflanzen kommunizieren und reagieren auf das vorhandene Nährstoffangebot und auf mögliche Schädlinge, also die Pflanzenfresser in ihrer Nähe. Es ist ein dynamisches System. James Cahill, kanadischer Pflanzenforscher

Die meisten Pflanzen sind über Wurzeln unterirdisch miteinander verbunden. Gemeinsam mit Pilzen bilden sie riesige Netzwerke, über die sie miteinander in Kontakt stehen. Sie kommunizieren über Wurzeln und über Düfte und sie verhalten sich ähnlich wie Tiere, nur langsamer.



Der kanadische Pflanzenforscher James Cahill von der University of Alberta studiert pflanzliches Verhalten seit Jahren: "Pflanzen kommunizieren und reagieren auf das vorhandene Nährstoffangebot und auf mögliche Schädlinge, also die Pflanzenfresser in ihrer Nähe. Es ist ein dynamisches System."