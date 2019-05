Keine guten Aussichten für die neue Verhandlungsrunde der "Gemeinsamen Agrarpolitik" in Brüssel, die seit Ende letzten Jahres stattfindet. Denn der lange Arm des Bauernverbandes reicht bis in die Parlamente in Brüssel und Berlin. Dort blockieren regelmäßig Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion Reformen für mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft. Viele von ihnen sind selbst Großbauern, beim Bauernverband aktiv oder dort sogar in führenden Positionen tätig.